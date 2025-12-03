ВТБ рассчитывает запустить оплату по QR-коду для россиян в Китае

Глава банка Андрей Костин сообщил, что в планах реализовать эту функцию в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

© Sitepu.z/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. ВТБ работает над возможностью оплаты по QR-коду для россиян в Китае, рассчитывает запустить эту функцию в 2026 году. Об этом заявил глава банка Андрей Костин в интервью телеканалу "Россия-24" на полях инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

"Наверное, следующий для нас самый важный рынок - это Китай. Мы над этим работаем и надеемся, что в 2026 году мы сумеем эту тему уже решить и для наших граждан, которые будут путешествовать в Китайскую Народную Республику", - сказал он, говоря о расширении возможностей для оплаты по QR-коду за рубежом.

В середине ноября ВТБ запустил оплату покупок по QR-коду во Вьетнаме. Платежи проходят в рублях с последующей конвертацией во вьетнамские донги.

