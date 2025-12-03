Россия рассчитывает удвоить доходы от аренды лесов за восемь лет

По оценке главы Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Советникова, они превысят 81 млрд рублей в 2028 году

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Доходы от аренды лесов, которые составляли в 2020 году 41 млрд рублей, в 2028 год превысят 81 млрд рублей. Об этом заявил глава Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников на встрече с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным.

"Если у нас в 2020 году доходы от аренды лесов составляли 41 млрд рублей, в 2025 году - уже более 58 млрд рублей, то защищенная цифра в бюджете на 2028 год - более 81 млрд рублей. То есть мы фактически удваиваем доход бюджета за этот период", - сказал Советников.

По его словам, в этой связи на 2026 год Рослесхоз для себя ставит приоритет: максимальный контроль за лесовосстановлением, чтобы каждый рубль - и бюджетный, и внебюджетный - использовался рачительно и с пользой для лесного хозяйства.

Он отметил, что "лесовосстановление - это долгий процесс, это не просто посадить в землю саженцы или сеянцы. Сначала нужно собрать семена, здоровые, качественные семена, проверить на всхожесть, на болезни, вырастить в питомниках. Затем подготовить почву, посадить посадочный материал, провести агротехнические или лесоводственные уходы". И только после этого можно переводить территорию в покрытую лесом площадь.

"Обычно это 8-11 лет. И все эти этапы мы закрепили и профинансировали в новом федеральном проекте. И мы уже видим первые результаты. В этом году площадь восстановления у нас 1,3 млн га, это на 308 тыс. га больше, чем погибло или было вырублено. Провели работы по уходу на 826 тыс. га и собрали более 143 тонн семян лесных растений. Работы мы проводим по всей стране. Традиционно в многолесных регионах мы восстанавливаем лес, который был срублен в ходе промышленной эксплуатации. А в малолесных регионах пытаемся его восстанавливать и высаживать там, где его раньше не было", - рассказал Советников.