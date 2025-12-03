Фадеев ожидает встречу Путина с СПЧ в ближайшие дни

Необходимо как можно большее число инвалидов вовлечь в работу, считает глава СПЧ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Вопросы трудоустройства инвалидов - одна из тем, которую Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) планирует затронуть на встрече с главой государства Владимиром Путиным в ближайшие дни. Об этом глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил на пресс-конференции.

"Мы планируем, что на ближайшей встрече с президентом в ближайшие дни эта тема тоже будет затронута", - сказал Фадеев, представляя доклад "Занятость инвалидов в России: вызовы и возможности в условиях развития национальной экономики".

По его словам, в СПЧ считают, что необходимо как можно большее число инвалидов вовлечь в работу. "И эту цифру - 14 процентов работающих [инвалидов] - надо превратить, конечно, совсем в другой уровень", - сказал Фадеев.

Путин ежегодно встречается с СПЧ, заседания с участием президента традиционно приурочены к Международному дню прав человека, который отмечается 10 декабря.