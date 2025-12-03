Котяков назвал самые экономически востребованные специальности в России

Ими являются медсестры, фельдшеры, механики и слесари, отметил министр труда и социальной защиты РФ

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Самыми востребованными специальностями в России с точки зрения экономики являются медсестры, фельдшеры, механики и слесари. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Самыми востребованными [специальностями в РФ] с точки зрения запроса экономики являются медсестры, фельдшеры, акушеры, мы сегодня видим очень высокие показатели по возрасту среди этих сотрудников. Кроме того, электромеханики, электромонтеры, автомеханики, наладчики, механики, слесари, операторы станков и промышленных установок [также востребованы экономикой]. Самая востребованная профессиональная группа - квалифицированные рабочие. В ближайшие семь лет необходимо будет дополнительно привлечь более 1,7 млн таких специалистов", - сказал Котяков на Всероссийском кадровом форуме.

Однако, по его словам, растет и потребность в специалистах с высшим образованием. На горизонте семи лет этот показатель составит 35% от общей потребности в сотрудниках. Самый большой запрос на специалистов с высшим образованием - в системе образования и здравоохранения, спрос в них суммарно составляет 1,3 млн человек в горизонте семи лет. Одновременно рост производительности труда и развитие информационных технологий увеличивают потребность в высококвалифицированных специалистах в таких отраслях, как сельское хозяйство, торговля, логистика.