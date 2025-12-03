Минэнерго назвало возобновляемую энергетику эффективной в покрытии энергодефицита

Директор департамента развития электроэнергетики ведомства Андрей Максимов уточнил, что строительство генерации на основе возобновляемых источников позволяет не увеличивать стоимость электроэнергии на потребителей

МОСКВА, 3 декабря./ТАСС/. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) показали свою эффективность в быстром покрытии дефицита электроэнергии. Об этом заявил директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Андрей Максимов, выступая на III Ежегодной конференции "Возобновляемая энергетика России".

"В энергосистеме должны быть разработаны в том числе решения, которые позволяют быстрые наборы нагрузки покрывать. И ВИЭ, как мне видится, мы с коллегами об этом не раз говорили, одним из таких решений. Это быстро, с точки зрения эффективности всегда есть спор, но экономика решает. А с точки зрения скорости тут равных ВИЭ нет", - сказал он.

Максимов уточнил, что строительство генерации на основе возобновляемых источников позволяет не увеличивать стоимость электроэнергии на потребителей.

"Мы ждем коллег-виэщиков не только в виде допотборов, но и в целом по развитию рынка. Это как раз то решение, которое с одной стороны скоростное, а с другой позволило встроиться ВИЭ в текущую систему и хорошо встроилось для того, чтобы не увеличивать стоимость. Это решение, которое быстрое, понятное. И нам кажется, что как раз одно из направлений развития ВИЭ - это покрытие быстрых быстрых приростов нагрузки", - подчеркнул он.

По данным Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) установленная мощность генерации на основе ВИЭ в России за январь - сентябрь 2025 года составила 6,67 ГВт, что на 7,7% выше, чем за аналогичный период прошлого года (6,19 ГВт).

В августе глава АРВЭ Алексей Жихарев сообщил ТАСС, что установленная мощностьвозобновляемых источников энергии в РФ к 2030 году может составить 14,8 ГВт. К 2035 году показатель достигнет более 17 ГВт.