Бюджет РФ в декабре может недополучить 137,6 млрд рублей нефтегазовых допдоходов

В оценке Минфина учтен отложенный пересчет сумм возмещения в рамках демпфирующей составляющей с учетом изменений законодательства

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Федеральный бюджет РФ в декабре 2025 года может недополучить 137,6 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов, говорится в сообщении Минфина России.

"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в декабре 2025 года в размере минус 137,6 млрд рублей", - указано в сообщении.

Отмечается, что в оценке учтен отложенный пересчет сумм возмещения в рамках демпфирующей составляющей с учетом изменений законодательства, распространяемых в том числе на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2025 года.

Также суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам ноября 2025 года составило 14,1 млрд руб.

В ноябре бюджет недополучил 48 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов.

Выплаты из бюджета РФ нефтяным компаниям по топливному демпферу в ноябре 2025 года составили 64,7 млрд руб., октябре - 43,8 млрд руб., в сентябре - 30,5 млрд руб., в августе - 80,4 млрд руб., в июле - 59,9 млрд руб., в июне - 34,5 млрд руб., в мае - 42,5 млрд руб., в апреле - 62,7 млрд руб., в марте - 100,3 млрд руб., в феврале - 148,3 млрд руб. и в январе - 156,4 млрд руб.