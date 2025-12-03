Минфин продаст иностранную валюту и золото на 123,4 млрд рублей

Продажи будут осуществляться с 5 декабря по 15 января 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ с 5 декабря по 15 января 2026 года планирует продать иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила на 123,4 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

Ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 5,6 млрд рублей.

Минфин РФ с 10 ноября по 4 декабря планировал продать иностранную валюту и золото на 2,7 млрд рублей, по 0,1 млрд рублей ежедневно.