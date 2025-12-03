В России пользователи отмечают сбой в Roblox

Россияне жалуются как на проблемы с мобильным приложением, так и на сайте онлайн-платформы

© Alex Photo Stock/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Сбой в работе игровой онлайн-платформы Roblox наблюдается в России. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По данным сервиса на 11:46 мск, за последний час на работу платформы пожаловались 1,3 тыс. россиян. Сбой мобильного приложения отметили 46% пользователей, сбой сайта - 34%, общий сбой - 16%, сбой личного кабинета - 1%.

Жалобы поступают из Хабаровского края и Тюменской области (3%), а также из Камчатского края и Сахалинской области (2%)

Roblox - одна из крупнейших онлайн-платформ мира с аудиторией более 600 млн пользователей. Ранее Роскомнадзор сообщил, что с 2019 года неоднократно направлял к Roblox уведомления об ограничении доступа к запрещенным материалам. В Роскомнадзоре также отметили, что мониторинг Roblox подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов.