В ГД одобрили законопроект о порядке распоряжения землями и участками у воды

Как пояснил глава комитета Госдумы Сергей Гаврилов, проект отвечает на вопросы о том, где можно построить базу отдыха, что будет с берегом реки рядом с домом, как участок из федеральной собственности переходит в собственность региона или муниципалитета

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс РФ и несколько смежных актов, которые описывают порядок распоряжения федеральными землями и участками у воды. Документ был инициирован правительством РФ.

Как пояснил глава комитета Сергей Гаврилов (фракция КПРФ), проект отвечает на вопросы о том, где можно построить базу отдыха, что будет с берегом реки рядом с домом, как участок из федеральной собственности переходит в собственность региона или муниципалитета.

"Одна из главных идей закона связана с землями в границах территорий общего пользования, прежде всего вдоль рек, озер и водохранилищ. Сейчас общий подход таков: если участок попадает в такую территорию, он не выставляется на торги. При этом законы о земле и воде позволяют сдавать подобные участки в аренду, но при условии свободного прохода граждан к воде. Возникает двусмысленная ситуация: аренда возможна, а стартовая точка в виде открытого конкурса не описана. Новый текст прямо говорит, что аукцион на право аренды допустим, если участок расположен в береговой полосе водного объекта общего пользования и при заключении договора сохраняется свободный доступ людей к берегу. Это важно для туристических проектов и для местных жителей, которые хотят быть уверены, что за забором пляж не окажется", - подчеркнул депутат.

Второй крупный блок поправок касается безвозмездной передачи федеральных земель регионам и муниципалитетам. "Сейчас территориальные органы могут отдавать такие участки довольно широко, в том числе там, где уже началась работа в рамках госпрограмм за счет федерального бюджета. Законопроект вводит более подробный перечень ситуаций, когда передача не проводится: в него входят территории особых экономических зон, лесные участки, земли в границах особо охраняемых природных территорий федерального уровня, а также участки, где размещены федеральные здания и объекты незавершенного строительства", - рассказал парламентарий. Отдельно выделены земли, которые зарезервированы под проекты по развитию жилищного строительства и туристической инфраструктуры, добавил он.

"Берег реки остается открытым, даже если рядом появится база отдыха, долгострой федерального уровня не исчезнет из поля зрения вместе с участком под ним, а регионы смогут планировать освоение новых территорий, понимая, какие земли относятся к их зоне ответственности, а какие остаются под контролем РФ", - прокомментировал Гаврилов основные идеи законопроекта.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 9 декабря.