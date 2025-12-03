Общий объем портового инвестсбора в 2026 году может составить 11,84 млрд рублей

В Минтрансе отметили, что этот показатель в 2027 году может достигнуть 13,5 млрд рублей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Общий объем инвестиционного портового сбора в 2026 году может составить 11,84 млрд рублей, следует из проекта приказа Минтранса.

"Утвердить требуемый размер инвестиционного портового сбора на 2026 год - 11 840,3 млн рублей", - сказано в проекте.

Также в проекте уточняется, что инвестсбор в 2027 году может составить 13,5 млрд рублей, а в 2028 году - 14,8 млрд рублей.

Портовый инвестсбор взимается с судовладельцев на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры морского порта, находящегося в федеральной собственности.