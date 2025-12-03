Общий объем портового инвестсбора в 2026 году может составить 11,84 млрд рублей
МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Общий объем инвестиционного портового сбора в 2026 году может составить 11,84 млрд рублей, следует из проекта приказа Минтранса.
"Утвердить требуемый размер инвестиционного портового сбора на 2026 год - 11 840,3 млн рублей", - сказано в проекте.
Также в проекте уточняется, что инвестсбор в 2027 году может составить 13,5 млрд рублей, а в 2028 году - 14,8 млрд рублей.
Портовый инвестсбор взимается с судовладельцев на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры морского порта, находящегося в федеральной собственности.