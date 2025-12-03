В России зафиксировали рост спроса на отдых в глэмпингах осенью

Показатель вырос на 57%, следует из исследования платформы "Авито путешествия" и корпорации "Туризм.РФ"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Объем бронирований глэмпингов в России минувшей осенью вырос на 57% по сравнению с тем же периодом 2024 года, говорится в совместном исследовании платформы "Авито путешествия" и корпорации "Туризм.РФ" (текст есть у ТАСС).

"В сегменте глэмпингов лидерами по числу бронирований этой осенью стали Московская область (доля 24%), Татарстан (6%), Карелия и Краснодарский край (по 5%), Свердловская и Ленинградская области (по 4%). Общее по России количество бронирований таких объектов на "Авито путешествиях" по сравнению с осенью прошлого года выросло на 57%", - рассказали эксперты.

Положительная динамика наблюдалась в 13 регионах из топ-15. Самый заметный рост был отмечен в Рязанской области (в 2,5 раза), Карачаево-Черкесии (в 2,2 раза), Нижегородской (в 2,2 раза), Свердловской (вдвое) и Владимирской (+82%) областях. В Московской области число бронирований год к году увеличилось на 61%, в Татарстане - на 60%, в Ленинградской области - на 49%, отмечается в исследовании.

Директор "Авито путешествий" Артем Кромочкин подчеркнул, что регионы-лидеры сохраняются, однако растет интерес к новым направлениям и менее очевидным маршрутам. "Путешествовать в межсезонье становится все комфортнее, в том числе благодаря большому выбору вариантов размещений и снижению цен, что делает такие поездки доступнее. Многие путешественники даже осенью предпочитают останавливаться в глэмпингах, многие из которых готовы работать круглогодично и все чаще предлагают гостям разнообразные варианты досуга. По нашим оценкам, только за год количество доступных для бронирования глэмпингов в стране выросло на 39%", - сообщил он.

Что касается классических отелей, то в осенние месяцы россияне активнее всего бронировали номера в гостиницах Московской области (доля 19%), Краснодарского края (18%) и Ленинградской области (14%). Также в число регионов-лидеров вошли Татарстан и Ростовская область, Ставропольский край, Дагестан, Нижегородская, Ярославская и Свердловская области. Среди топ-15 регионов по популярности дешевле всего снять номер было в Свердловской области (в среднем 3,1 тыс. рублей за ночь), Волгоградской области (3,2 тыс. рублей), Ростовской области (3,3 тыс. рублей), Самарской и Ленинградской областях (по 3,4 тыс. рублей), а также в Приморском крае (3,5 тыс. рублей).