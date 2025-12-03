Портфель совместных проектов Узбекистана и России превысил 55$ млрд

Как сообщил заместитель главы правительства Узбекистана Жамшид Ходжаев, объем освоенных инвестиций из РФ составляет около $4 млрд

Редакция сайта ТАСС

ТАШКЕНТ, 3 декабря. /ТАСС/. Более $55 млрд составляет портфель совместных инвестиционных проектов Узбекистана и России. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев на 26-м заседании Межправительственной комиссии по сотрудничеству между странами, передает корреспондент ТАСС.

По словам Ходжаева, в 2026 году Узбекистан ожидает освоить около $5 млрд российских инвестиций. Как сообщил заместитель главы правительства, объем освоенных инвестиций из РФ составляет около $4 млрд, количество предприятий с участием российского капитала в республике превысило более 3,1 тыс., за год создано более 300 новых совместных предприятий.

"Совокупный портфель совместных инвестиционных проектов с Россией превышает $55 млрд. При этом только в 2026 году мы ожидаем освоения около $5 млрд российских инвестиций. Я считаю, что это серьезная база, которая должна давать ощутимую отдачу в виде новых производств, рабочих мест и налоговых поступлений", - сказал Ходжаев.

Как сообщалось ранее, товарооборот между Россией и Узбекистаном по итогам 2024 года превысил $11 млрд, что почти вдвое больше, чем 6 лет назад. За январь-октябрь 2025 года показатель превысил $10 млрд. Ожидается, что по итогам 2025 году он достигнет $12 млрд.

В Ташкенте продолжается 26-е заседание Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Узбекистаном и Россией. Заседание проходит под сопредседательством Ходжаева и первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова. В работе заседания также принимают участие руководители министерств и ведомств двух стран.