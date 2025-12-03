Прибыль владельца бренда Zara за девять месяцев достигла рекордного показателя

По данным отчета, чистая прибыль выросла на 3,9%, до €4,622 млрд

МАДРИД, 3 декабря. /ТАСС/. Чистая прибыль испанской сети магазинов одежды Inditex, владеющей брендами Zara и Bershka, за первые девять месяцев текущего финансового года (с февраля по октябрь 2025 года) увеличилась на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный на сайте сети.

Отмечается, что "чистая прибыль выросла на 3,9%, до 4,622 млрд". "Продажи выросли на 2,7%, до 28,171 млрд евро, с удовлетворительной динамикой как в розничных магазинах, так и в интернете", - сообщили в компании. Как уточняет агентство EFE, сеть Inditex получила за первые девять месяцев финансового года рекордную прибыль.

Inditex, у которой в РФ насчитывалось более 500 магазинов, в начале марта 2022 года решила временно прекратить их работу из-за специальной военной операции на Украине. В октябре того же года компания объявила о достижении соглашения о продаже своего бизнеса в России группе Daher.

Inditex основана испанцем Амансио Ортегой. Сеть насчитывает более 5,5 тыс. магазинов примерно в 100 странах. Наиболее известными брендами Inditex являются Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.