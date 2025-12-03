Минсельхоз призвал внедрять цифровые технологии в медовую отрасль

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Роман Некрасов отметил, что требования к безопасности и качеству меда на премиальных мировых рынках жесткие и цифровизация поможет российским производителям соответствовать этим стандартам

БАРНАУЛ, 3 декабря. /ТАСС/. Внедрение современных цифровых технологий в производство меда является важнейшей задачей для повышения глобальной конкурентоспособности отрасли. Об этом в ходе Всероссийского конгресса пчеловодов "Апифорум Алтай - 2025" сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Роман Некрасов.

"Очень важной темой для сегодняшнего и последующих форумов является внедрение современных индустриальных цифровых технологий в производство меда. Сегодня без этого никак", - сказал Некрасов.

Он отметил, что требования к безопасности и качеству меда на премиальных мировых рынках жесткие и цифровизация поможет российским производителям соответствовать этим стандартам. Замминистра также подчеркнул, что в России есть большой потенциал для работы в этом направлении: научные разработки и специалисты для развития отрасли.

Примером такой работы является разработка Алтайского государственного аграрного университета (АГАУ). Как пояснил кандидат биологических наук, доцент кафедры частной зоотехнии АГАУ Алексей Попеляев, суть проекта - в создании программного обеспечения для автоматического анализа больших данных, поступающих с датчиков в цифровых ульях.

Это позволит расшифровать сложные поведенческие алгоритмы пчелиных семей и прогнозировать их состояние, что сейчас пчеловодам приходится делать вручную. По словам эксперта, вуз ведет переговоры о сотрудничестве по этому направлению с компанией "Яндекс", также свою заинтересованность проявляет "Ростелеком".

Всероссийский конгресс пчеловодов "Апифорум Алтай - 2025" пройдет в Алтайском крае 3 и 4 декабря. В течение двух дней спикеры поделятся с участниками форума своим опытом и знаниями. Также в рамках форума состоится конкурс "Лучший мед России 2025" и международная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы пчеловодства". Форум проходит на базе Алтайского аграрного университета.