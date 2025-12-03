В ЦБ назвали отсутствие долгосрочных ЦФА рыночной, а не технической проблемой

Участники используют цифровые финансовые активы преимущественно для краткосрочного финансирования, сообщил директор департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Отсутствие долгосрочных цифровых финансовых активов (ЦФА) на российском рынке объясняется не техническими ограничениями, а рыночной логикой: участники используют ЦФА преимущественно для краткосрочного финансирования, сообщил директор департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин в выпуске подкаста "Про ЦФА".

"Рынок молодой, и все участники - эмитенты, операторы, инвесторы - тестируют новые инструменты. Краткосрочные сроки погашения (1-3 месяца) снижают риски при экспериментировании", - сказал он.

По его словам, для длинных заимствований уже существуют отработанные механизмы - в первую очередь биржевые облигации. В то же время ЦФА оказались востребованы именно как инструмент оперативного управления ликвидностью. "Выпуск ЦФА занимает день вместо одной-двух недель у облигаций", - сказал глава департамента.

Пронин подчеркнул, что запрос на долгосрочные ЦФА пока отсутствует. "Нужен был инструмент, которого не было на традиционном рынке - для закрытия кассовых разрывов и казначейских операций. Облигации были "длиннее" и сложнее в выпуске, а кредиты имели лимиты и низкую ликвидность", - отметил представитель ЦБ.

По его словам, этот вызов уже заставил регулятора пересмотреть традиционные процессы. "Сейчас обсуждаем упрощение выпуска облигаций для повышения скорости и снижения затрат", - подытожил Пронин.