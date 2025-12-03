Росатом готов делиться своими решениями с международными партнерами

Глава российской госкорпорации Алексей Лихачев ответил, что в первую очередь это касается площадки МАГАТЭ

ВЕНА, 3 декабря. /ТАСС/. Росатом готов делиться с международными партнерами своими подходами и решениями, в первую очередь на площадке МАГАТЭ. Такое заявление сделал гендиректор российской госкорпорации Алексей Лихачев на открытии стенда компании на первом Международном симпозиуме по ИИ и атомной энергии в штаб-квартире Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Мы готовы делиться своими технологиями, подходами с нашими партнерами, в первую очередь на площадке МАГАТЭ", - сказал он.