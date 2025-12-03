ЦБ предлагает "мост" между платформами ЦФА для обеспечения бесшовного рынка

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Банк России предлагает создать централизованный "мост" между изолированными платформами цифровых финансовых активов (ЦФА), чтобы обеспечить бесшовное функционирование рынка. Об этом сообщил директор департамента инфраструктуры финансового рынка регулятора Кирилл Пронин в выпуске подкаста "Про ЦФА".

"Мы за бесшовное пространство для цифровых активов, но сейчас оно уступает традиционному рынку в интероперабельности. Если покупатель и продавец находятся у разных операторов, сделка невозможна. Наша задача - создать "сообщающиеся сосуды", - сказал он.

По словам Пронина, регулятор совместно с участниками рынка рассматривает два варианта решения: либо дорогостоящее соединение "каждого с каждым", либо централизованный мост-платформа. Также обсуждается внедрение открытых программных интерфейсов (Open API), которые позволят брокерам показывать клиентам активы на других платформах без перевода средств.

Пронин подчеркнул, что смарт-контракты пока не могут раскрыть свой потенциал из-за фрагментации инфраструктуры. "Токены можно будет использовать для залога, продажи, займа или обмена только тогда, когда платформы станут совместимыми", - пояснил он.

Глава департамента ЦБ отметил, что законопроект, позволяющий покупать ЦФА через брокерские интерфейсы, уже находится в Госдуме, что отвечает запросу клиентов на удобство и решает конфликт интересов между брокерами и операторами.