ЦБ предлагает "мост" между платформами ЦФА для обеспечения бесшовного рынка
МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Банк России предлагает создать централизованный "мост" между изолированными платформами цифровых финансовых активов (ЦФА), чтобы обеспечить бесшовное функционирование рынка. Об этом сообщил директор департамента инфраструктуры финансового рынка регулятора Кирилл Пронин в выпуске подкаста "Про ЦФА".
"Мы за бесшовное пространство для цифровых активов, но сейчас оно уступает традиционному рынку в интероперабельности. Если покупатель и продавец находятся у разных операторов, сделка невозможна. Наша задача - создать "сообщающиеся сосуды", - сказал он.
По словам Пронина, регулятор совместно с участниками рынка рассматривает два варианта решения: либо дорогостоящее соединение "каждого с каждым", либо централизованный мост-платформа. Также обсуждается внедрение открытых программных интерфейсов (Open API), которые позволят брокерам показывать клиентам активы на других платформах без перевода средств.
Пронин подчеркнул, что смарт-контракты пока не могут раскрыть свой потенциал из-за фрагментации инфраструктуры. "Токены можно будет использовать для залога, продажи, займа или обмена только тогда, когда платформы станут совместимыми", - пояснил он.
Глава департамента ЦБ отметил, что законопроект, позволяющий покупать ЦФА через брокерские интерфейсы, уже находится в Госдуме, что отвечает запросу клиентов на удобство и решает конфликт интересов между брокерами и операторами.