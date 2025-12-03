Компании из РФ составляют 20% предприятий с иностранным капиталом в Узбекистане

В республике работает свыше 3 тыс. предприятий с российским участием, отметил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров

Редакция сайта ТАСС

ТАШКЕНТ, 3 декабря. /ТАСС/. Российские компании составляют 20% от общего числа предприятий с иностранным капиталом в Узбекистане, в настоящее время их работает более 3 тыс. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров на 26-м заседании Межправительственной комиссии по сотрудничеству между странами, передает корреспондент ТАСС.

"В республике работает свыше 3 тыс. предприятий с российским участием. Это около 20% от всех компаний с иностранным капиталом, которые представлены в Узбекистане", - сообщил он.

Также Мантуров отметил, что по линии индустриального партнерства Узбекистан и Россия наращивают кооперацию как в части взаимных поставок промышленной продукции, так и в области локализации российский предприятий на территории республики. Он также выразил уверенность, что импульс развитию партнерства должна придать созданная совместная инвестиционная платформа. "Мы сегодня согласовали внесение изменений, которые послужат расширением возможностей этого инструмента", - отметил заместитель председателя правительства РФ.

Как сообщалось ранее, товарооборот между Россией и Узбекистаном по итогам 2024 года превысил $11 млрд, что почти вдвое больше, чем 6 лет назад. За январь-октябрь 2025 года показатель превысил $10 млрд. Ожидается, что по итогам 2025 года он достигнет $12 млрд. За год было создано более 300 новых совместных предприятий в Узбекистане.

В Ташкенте состоялось 26-е заседание Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Узбекистаном и Россией. Заседание проходило под сопредседательством Мантурова и заместителя премьер-министра Узбекистана Жамшида Ходжаева. В работе заседания также приняли участие руководители министерств и ведомств двух стран.