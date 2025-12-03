El País: план финансировать Киев еврозаймом вместо активов РФ набирает обороты

Однако есть еще одно решение, которое предполагает привлечь деньги на рынках под гарантии государств-членов, отмечает газета

МАДРИД, 3 декабря. /ТАСС/. Идея привлечения кредита под гарантии государств - членов Евросоюза для оказания помощи Украине пробивает себе дорогу в сообществе в качестве плана Б из-за сложностей с использованием замороженных российских активов. Об этом пишет испанская газета El País.

По ее информации, Бельгия упорствует в своем несогласии с использованием активов РФ, в то время как Европейский центральный банк считает, что у него мало юридических возможностей, чтобы убедить бельгийцев. При этом Еврокомиссия (ЕК) пока не отказывается от этой идеи, которая вызывает наибольший консенсус среди партнеров. Однако, по данным источников издания в Брюсселе, начинает "пробивать себе дорогу еще одно экстренное решение - план Б, который предполагал бы привлечь деньги на рынках под гарантии государств-членов".

Отмечается, что Украине нужно около €136 млрд в 2025 и 2026 годах, чтобы удержаться на плаву и продолжать участие в конфликте. Если средства не поступят до конца первого квартала 2026 года, Киеву, возможно, придется сократить государственные расходы, в результате чего два миллиона госслужащих останутся без зарплат, а почти миллион - без социальной помощи.

Бельгия заблокировала на саммите Евросоюза 23 октября план экспроприации активов РФ под предлогом предоставления Украине так называемого репарационного кредита, опасаясь ответных мер Москвы и требуя от стран ЕС юридических гарантий, что финансовые потери Бельгии будут распределены между всеми странами сообщества. Решение этого вопроса было отложено до саммита ЕС 18-19 декабря, а Еврокомиссия получила указание подготовить различные варианты кредитования Украины в 2026-2027 годах. Как сообщил ТАСС источник в дипломатических кругах Брюсселя, ЕК 3 декабря представит юридические предложения по экспроприации активов РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что любые конфискационные инициативы Евросоюза в отношении российских активов повлекут гарантированный болезненный ответ.