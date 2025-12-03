В ЕС планируют запустить привязанный к евро стейблкойн во второй половине 2026 года

Проект будет реализовываться под контролем Центрального банка Нидерландов и в соответствии с правилами ЕС в сфере криптоактивов

ГААГА, 3 декабря. /ТАСС/. Объединение из 10 европейских банков, в числе которых UniCredit, Raiffeisen Bank International и BNP Paribas, сформировало структуру Qivalis для запуска привязанного к евро стейблкойна во второй половине 2026 года. Об этом говорится в заявлении учрежденной компании.

"Qivalis стремится получить все необходимые разрешения регуляторов и готовится запустить стейблкойн, привязанный к евро, во второй половине 2026 года. Этот цифровой платежный инструмент, основанный на технологии блокчейн, задуман как надежный европейский стандарт в сфере цифровых финансов", - сказано в релизе.

Проект будет реализовываться под контролем Центрального банка Нидерландов и в соответствии с правилами ЕС в сфере криптоактивов (MiCA). Штаб-квартира Qivalis будет размещена в Амстердаме. Ее управление поручено Яну-Оливеру Зеллу, ранее занимавшему руководящие посты в крупных криптовалютных компаниях. Финансовым директором назначен бывший топ-менеджер одной из ведущих европейских банковских групп ING Флорис Лухт, а наблюдательный совет возглавит экс-глава крупнейшего коммерческого банка Великобритании NatWest Говард Дэвис.

Как ожидают авторы инициативы, стейблкойн, привязанный к евро, позволит осуществлять международные платежи круглосуточно, применять автоматизированные схемы оплаты и оптимизировать процессы в логистике и расчетах с цифровыми активами - от токенизированных объектов до криптовалют. Также он обеспечит быстрые и малозатратные переводы и завершение сделок.

Согласно данным Банка международных расчетов от июля 2025 года, на сегодняшний день доминирующие позиции на крипторынке принадлежат США: примерно 70% всех стейблкоинов номинированы в долларах, и они занимают 99% общей рыночной капитализации такого типа криптовалют.

Стейблкойн - криптовалюта, цена которой привязана к курсу обычной валюты и обеспечивается ее запасами. Одной из наиболее известных валют такого типа в мире является токен USTD, выпущенный компанией Tether, он привязан к курсу американского доллара.