Эксперт Ниденс: использование больших данных повысит выдачу ипотеки на ИЖС на 10%

Сервис позволит банкам получать более справедливую залоговую стоимость и снизит риски формирования необеспеченных кредитных портфелей, отметил первый заместитель генерального директора ДОМ.РФ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. ДОМ.РФ с Росреестром и коммерческими банками прорабатывает вопрос создания сервиса на основе больших данных, внедрение которого позволит увеличить объем выдаваемых ипотечных кредитов на 10%. Об этом рассказал в ходе пленарного заседания форума "Малоэтажная Россия-2025" первый заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

"ДОМ.РФ совместно с Росреестром и коммерческими банками прорабатывает вопрос создания сервиса на основе больших данных. Создание подобного сервиса позволит банкам получать более справедливую залоговую стоимость и снизит риски формирования необеспеченных кредитных портфелей. Внедрение сервиса в перспективе позволит увеличить объем выдаваемых ипотечных кредитов на 10%", - сказал он.

По словам Ниденса, расчеты основаны на территориальном расположении участка и дома, площади, использованных при строительстве материалов и другом. Кроме того, существует необходимость донастройки закона о строительстве частных домов с эскроу, исходя из потребностей рынка, определения существенных условия в отношении характеристик построенного дома, при соблюдении которых допускается раскрытие эскроу-счетов. Мера позволит повысить ликвидность портфеля ипотечных кредитов, выданных на ИЖС, полагает он.