В Ставрополье намерены добиться передачи санаториев добросовестным инвесторам

Модернизация лечебно-профилактических учреждений позитивно скажется на экономике Ставропольского края

© Данил Киселев/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Ставропольского края планируют добиться передачи региональных санаториев и здравниц добросовестным инвесторам и модернизации объектов собственниками. Об этом губернатор края Владимир Владимиров сообщил во время пресс-конференции в ТАСС.

"К сожалению, у нас на Ставрополе есть множество объектов, которые, с одной стороны, эксплуатируются так, что в них ничего не вкладывается, и они [собственники] просто выжимают из них соки, санатории дряхлеют, стареют, портят облик наших городов. Я бы хотел, чтобы вот этих недобросовестных собственников, которые тоже в общей массе сегодня получили право дальше эксплуатировать, все-таки принудили к вложению в свои санатории. И мы в любом случае будем понуждать и понуждать либо продавать, либо вкладывать и вкладывать", - сказал Владимиров.

По его словам, модернизация санаториев позитивно скажется не только на экономике самого края, но также поможет повысить доходы самих инвесторов.

"У нас с 2018 года прекрасный был опыт, когда нам передавали ведомственные санатории. Вот санаторий "Академический" сегодня [это] санаторий "Источник" в городе Кисловодске. Мы передали добросовестному инвестору, который вложил туда 7,5 млрд рублей, прекрасный получился санаторий. И он их окупит, он их окупит", - добавил губернатор.

Ранее Владимиров в своем Telegram-канале сообщал, что Верховный суд РФ подтвердил права собственности частных инвесторов на здравницы.