Министр энергетики Турции назвал Россию очень надежным поставщиком газа

СТАМБУЛ, 3 декабря. /ТАСС/. Россия всегда была очень надежным поставщиком газа на турецкий рынок, и Анкара продолжит покупать газ у Москвы. Об этом заявил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар на встрече с журналистами в Стамбуле, среди которых был корреспондент ТАСС.

"Турция начала покупать газ у России почти четыре десятилетия назад, в 1980-х годах. Сейчас российский газ используется на всей территории Турции. Россия на протяжении всего этого периода была очень надежным поставщиком газа на наш рынок. В некоторые годы ее доля рынка была очень значительной, около 60%, в некоторые годы - 55%. В прошлом году она составляла около 40%. За последние несколько лет она снизилась до 23-22%", - сказал Байрактар.

По его словам, Турция продолжит покупать газ у России и "открыто и прозрачно говорит об этом, в том числе своим коллегам в США, и всему миру". "Нам нужен газ из России, нам нужен газ из Ирана, из Азербайджана. Кроме того, в Турцию будет поступать газ из множества других источников, включая СПГ", - сказал он.

Турция продолжит покупать газ у России, но стремится заключать краткосрочные контракты, заявил Байрактар. "Что касается переговоров с Россией [по газовым контрактам], я думаю, что Botaş финализирует нынешние контракты, но компания продолжит покупать у "Газпрома" газ и в следующем году. И мы сосредоточены скорее на краткосрочных соглашениях или продлении контрактов на короткий срок. И когда я говорю о краткосрочности, это означает примерно один год", - сказал он.

Байрактар добавил, что Турция "ищет дешевое, конкурентоспособное и надежное газоснабжение для турецкого рынка".