Гросси: Россия обладает сильной научной базой для развития ИИ

В атомной отрасли страна остается крупнейшим мировым экспортером и ведущим оператором и разработчиком продвинутых технологий реакторов, сказал генеральный директор МАГАТЭ

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси © AP Photo/ Francisco Seco

ВЕНА, 3 декабря. /ТАСС/. Россия обладает сильной научно-исследовательской базой, которая позволяет ей развивать технологии искусственного интеллекта (ИИ), в том числе в конвергенции с атомной отраслью. Такое мнение выразил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на открытии первого Международного симпозиума по ИИ и атомной энергетике.

"Россия обладает сильной научно-исследовательской базой в области математики и компьютерных технологий, работает над развитием ИИ. В атомной отрасли она остается крупнейшим мировым экспортером и ведущим оператором и разработчиком продвинутых технологий реакторов", - сказал он.