Розничные инвесторы в III квартале внесли на брокерские счета 872 млрд рублей

Приток новых денег на фондовый рынок РФ в III квартале был рекордным с начала 2021 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Розничные инвесторы внесли на брокерские счета в III квартале 872 млрд рублей, что на 52% больше, чем в предыдущем квартале и является рекордным притоком с начала 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

"Приток новых денег на фондовый рынок в III квартале 2025 года был рекордным с начала 2021 года. Розничные инвесторы внесли на брокерские счета 872 млрд рублей, что на 52% больше, чем в предыдущем квартале. Три четверти этого объема пришлось на квалифицированных инвесторов", - отмечается в сообщении.

Благодаря притоку новых денег на брокерские счета и росту стоимости долговых бумаг, по данным ЦБ, активы розничных инвесторов за квартал выросли с 11 трлн до 11,8 трлн рублей.

"Такой интерес к инструментам фондового рынка объясняется снижением ставок по депозитам на фоне общего смягчения денежно-кредитных условий", - добавили в ЦБ.

Количество клиентов с активами, по данным регулятора, выросло с 5,1 млн до 5,3 млн человек, начинающие инвесторы чаще пополняли счета сразу после открытия. Заметно увеличился сегмент клиентов с портфелем свыше 6 млн рублей, где численность росла в 3 раза быстрее, чем в массовом сегменте.

Инвесторы предпочитали вкладываться в облигации - их доля в портфеле достигла 38%, в то время как акции занимали только 25%. Спросом пользовались долгосрочные ОФЗ с фиксированным купоном, квазивалютные бумаги экспортеров, а также рублевые корпоративные облигации.