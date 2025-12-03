ФАС выявила картель в сфере транспортирования ТКО на 1,8 млрд рублей

Компании подозреваются в сговоре при участии в торгах, проведенных региональным оператором по обращению с ТКО

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. ФАС России выявила картель в сфере транспортирования твердых коммунальных отходов (ТКО) на сумму свыше 1,8 млрд рублей. Как сообщила пресс-служба антимонопольного ведомства, торги проходили на оказание услуг по транспортированию ТКО на территории Республики Башкортостан.

Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Южная транспортная компания", ООО "Альянс групп", ООО "Чистый город+", ООО "Спецавтохозяйство", ООО "Транслогистик", ООО "Экотранс" и ООО "Экоцентр".

Они подозреваются в сговоре при участии в торгах, проведенных региональным оператором по обращению с ТКО. Выявление признаков сговора проводилось в том числе с использованием ГИС "Антикартель".

"Действия компаний привели к заключению контрактов с минимальным снижением цены. По предварительной оценке ведомства, общая сумма начальных максимальных цен контрактов составляет 1 857 383 566 рублей", - отметили в ведомстве.

В случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы.