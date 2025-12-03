Эксперт Иванова: 85% пользователей ждут российский ИИ в медиа

Эти технологии уже успешно представлены отечественными решениями, отметила исполнительный директор портала "Рамблер"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Подавляющее большинство интернет-пользователей в России - 85% - хотят видеть отечественные технологии искусственного интеллекта (ИИ) в медийных продуктах. Об этом сообщила исполнительный директор портала "Рамблер" Анна Иванова в рамках Московского индустриального медиафорума, передает корреспондент ТАСС.

"85% пользователей хотят видеть российские технологии искусственного интеллекта в медиа, важно, что в нашей цифровой отрасли эти технологии уже успешно представлены отечественными решениями", - сказала она в ходе пленарной сессии "Технологический суверенитет медиателекоммуникационной отрасли в России".

Она также подчеркнула важность создания конкурентоспособных больших языковых моделей для интеграции в медиасценарии. "И, конечно, критически важно сохранять культурный код страны и поддерживать сильных российских игроков", - добавила исполнительный директор "Рамблера".

