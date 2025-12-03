Россия снизила нефтегазовые доходы в ноябре 2025 года на 33,87%

Показатель составил 530,9 млрд рублей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Объем нефтегазовых доходов России уменьшился в ноябре 2025 года в годовом сравнении на 33,8% - до 530,9 млрд рублей против 801,7 млрд рублей годом ранее, следует из подсчетов ТАСС и статистики Минфина РФ.

При этом доходы в месячном сравнении снизились на 40,2% (530,9 млрд рублей против 888,6 млрд рублей в октябре 2025 года). Это произошло в основном за счет сбора НДД в октябре в размере 327,8 млрд рублей, который осуществляется поквартально.

В январе - ноябре нефтегазовые доходы уменьшились на 21,4%, до 8,029 трлн рублей. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 10,341 трлн рублей.