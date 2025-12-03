Глава Хакасии подписал закон о межбюджетных отношениях в новой редакции

В последней редакции учтено заключение Пятого апелляционного суда

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Глава Хакасии Валентин Коновалов подписал закон о межбюджетных отношениях, ставший ранее предметом судебных разбирательств и принятый Верховным советом республики в новой редакции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

В декабре 2024 года Верховный совет Хакасии (парламент региона) принял изменения в закон о межбюджетных отношениях, который регулирует выделение субсидий муниципалитетам. Глава республики отклонил этот закон. По его мнению, документ противоречит федеральному законодательству, в частности Бюджетному кодексу РФ. Однако депутаты преодолели вето главы и приняли этот закон повторно. Региональное правительство обратилось с иском в суд. 8 августа Верховный суд отказал в иске. Правительство республики обжаловало решение. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции признал недействующими изменения в региональный закон. 26 ноября 2025 года республиканский парламент принял закон в новой редакции.

"Закон "О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике Хакасия", за который депутаты Верховного совета Хакасии проголосовали на последней сессии 26 ноября, сегодня подписан главой республики Валентином Коноваловым. <…> Принятый депутатами документ позволяет правительству Хакасии реализовывать свои права в части применения мер ответственности к нарушителям финансовой дисциплины в муниципалитетах. Ранее он, в нарушение норм федерального законодательства, ограничивал полномочия исполнительной власти по финансовому контролю", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в последней редакции закона удовлетворена как изначальная позиция главы Хакасии, так и учтено заключение Пятого апелляционного суда. "Правительство, как и прежде, может применять меры финансовой дисциплины к муниципалитетам, которые нарушают условия использования дотаций. Но теперь Верховный совет закрепил свое право вносить соответствующие изменения в бюджет. Процедура стала более понятной и прозрачной", - говорится в сообщении Верховного совета Хакасии.

Как ранее поясняли ТАСС в аппарате Верховного совета республики, выделение субсидий муниципалитетам регулируется законом о региональном бюджете и соглашениями между муниципалитетами и правительством региона (Минфином республики). В случае нарушения соглашений со стороны муниципалитетов санкции в их отношении принимаются исполнительной властью региона, принятые же поправки в первой редакции закона предполагали утверждение санкций через внесение изменений в бюджет. Исполнительная власть республики оспаривала нормы, которые "ограничивают полномочия исполнительной власти по управлению республиканским бюджетом и противоречат Бюджетному кодексу РФ и принципу самостоятельности бюджетов".