Изменения в программу развития Карелии ускорят возведение больницы в Лахденпохье

В больничный комплекс войдут многопрофильная поликлиника для детей и взрослых, рассчитанная на прием 180 пациентов в день, а также стационар и станция скорой помощи

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило изменения в федеральную целевую программу развития Карелии до 2030 года, предложенные главой региона Артуром Парфеничковым. Это позволит в более ранние сроки приступить к строительству больничного комплекса в Лахденпохье, а также завершить возведение ряда крупных медицинских объектов, отметили в Минэке республики.

"Это позволит начать строительство в более ранние сроки больничного комплекса с поликлиникой и стационаром в городе Лахденпохья. Проект будет завершен в 2027 году. <...> Кроме того, в 2026 году планируется завершить строительство корпусов А и Б межрайонной больницы и поликлиники на Древлянке и хирургического корпуса БСМП в Петрозаводске, которые имеют большое значение для повышения доступности медицинской помощи", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в больничный комплекс войдут многопрофильная поликлиника для детей и взрослых, рассчитанная на прием 180 пациентов в день, а также стационар и станция скорой помощи. В здании расположатся лечебные, диагностические и реабилитационные кабинеты.

Благодаря утвержденным изменениям увеличено финансирование в 2025 году и других важных проектов. В их числе - строительство социально-культурного центра с детским садом в поселке Хийтола, центра культурного развития в Лахденпохье, детского сада в Сортавале. Работы планируется завершить в 2026 году.

Всего в рамках федеральной целевой программы с общим объемом финансирования 21,3 млрд рублей на период 2025-2030 годов будет реализовано 15 мероприятий, направленных на создание инфраструктуры приграничных территорий и развитие экономики региона.