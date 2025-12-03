Мантуров: более 30 компаний из разных стран работают в промпарках РФ и Узбекистана

По линии индустриального партнерства страны наращивают кооперацию как в части взаимных поставок промышленной продукции, так и в области локализации российских предприятий на территории Узбекистана, отметил первый вице-премьер России

Редакция сайта ТАСС

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

ТАШКЕНТ, 3 декабря. /ТАСС/. Число компаний-резидентов в совместных российско-узбекских промышленных парках растет, в Чирчике и Джизаке их количество составляет более 30. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на заседании межправительственной российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству.

"Растет количество компаний-резидентов в наших совместных промпарках. В Чирчике и Джизаке их суммарно уже более тридцати, из разных стран мира", - сказал он.

По линии индустриального партнерства страны наращивают кооперацию как в части взаимных поставок промышленной продукции, так и в области локализации российских предприятий на территории Узбекистана, отметил Мантуров.

Так, среди недавних примеров успешных инвестпроектов первый вице-премьер рассказал о запуске в конце апреля производства теплоизоляционных материалов российской компании в Ташкентской области. Объем капиталовложений составил более 1,3 млрд рублей.

"Импульс развитию партнерства должна придать созданная совместная инвестиционная платформа. Мы сегодня согласовали внесение ряд изменений, которые послужат расширению возможностей этого инструмента", - рассказал он.