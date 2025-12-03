"Автостат": половина проданных в РФ в 2025 году новых авто произведена в 2023-2024 годах

В то же время к ноябрю 2025 года доля новых автомобилей 2024 года выпуска сократилась до 20%

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Половина новых легковых автомобилей, проданных в РФ за 11 месяцев 2025 года, была произведена в 2023-2024 годах. Об этом сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.

"Из 1,19 млн новых легковых автомобилей, реализованных за 11 месяцев 2025 года, 595 тыс. штук были произведены в 2023-2024 годах. Это ровно 50% от общего объема продаж", - приводит он статистику в своем Telegram-канале.

В то же время к ноябрю 2025 года доля новых автомобилей 2024 года выпуска сократилась до 20%. Так, в ноябре было продано 22,8 тыс. машин, которые были произведены в 2024 году, и около 3 тыс. автомобилей 2023 года выпуска. В то же время объем продаж машин выпуска 2025 года превысил 100 тысяч единиц.