Лихачев: ИИ внесет дополнительно более €110 млрд в экономику РФ к 2030 году

Глава Росатома отметил, что создается полный технологический цикл от генерации энергии до создания вычислительной инфраструктуры, разработки алгоритмов и получения конкретных практических результатов

Редакция сайта ТАСС

Гендиректор Росатома Алексей Лихачев © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

ВЕНА, 3 декабря. /ТАСС/. Использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) принесет экономике РФ дополнительный доход в €110 млрд к 2030 году. Об этом заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев в ходе открытия первого Международного симпозиума по ИИ и атомной энергетике в штаб-квартире Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Мы создаем полный технологический цикл от генерации энергии до создания вычислительной инфраструктуры, разработки алгоритмов и получения конкретных практических результатов. Это все будет способствовать достижению стратегической задачи по внесению к 2030 году за счет ИИ в экономику нашей страны €110 млрд дополнительно", - сказал он.