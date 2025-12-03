В Подмосковье на комплекс экологических мероприятий направят 15 млрд рублей

В 2026 году в планах провести капитальный ремонт 22 гидротехнических сооружений, сообщил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Более 15 млрд рублей планируется предусмотреть в бюджете Московской области на следующий год на реализацию комплекса мер в сфере экологии и окружающей среды, об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.

"Мониторинг окружающей среды, расчистка водных объектов, капитальный ремонт ГТС, охрана и сохранение лесного фонда - одни из главных сфер, на которые направлена госпрограмма "Экология и окружающая среда Подмосковья". На госпрограмму в 2026 году планируется выделить свыше 15 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как рассказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин, на развитие водохозяйственного комплекса Московской области в следующем году будет выделено около 6,5 млрд рублей.

Депутат отметил, что в 2026 году в планах провести капитальный ремонт 22 гидротехнических сооружений. На эти цели планируется направить свыше 1 млрд рублей. Также будет выполнен комплекс мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в государственной собственности.

"Особое внимание мы ежегодно уделяем расчистке водных объектов. До 10 декабря на портале "Добродел" идет голосование за пруды, которые расчистят в следующем году. Еще в 2026 году будут поведены работы по расчистке рек Скалба и Уча в городском округе Пушкинский, а также реки Гнилуша в городском округе Домодедово. На это планируется выделить более 276 млн рублей. Планируем также реализацию комплексного плана мероприятий, направленных на улучшение состояния водных объектов Сергиево-Посадского городского округа", - рассказал Шапкин.

В пресс-службе также добавили, что общий объем средств, выделенных в 2026 году на мероприятия по сохранению и улучшению лесных угодий , составит свыше 6,4 млрд рублей.