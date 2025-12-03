Лихачев: Россия будет тиражировать решения на основе малых модульных реакторов

С 2020 года они работают как плавучая АЭС, как энергоустановка на атомных ледоколах, подчеркнул гендиректор Росатома

ВЕНА, 3 декабря. /ТАСС/. Россия будет тиражировать энергетические решения на основе использования малых модульных реакторов. Об этом заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев в ходе выступления на первом Международном симпозиуме по ИИ и атомной энергетике в штаб-квартире Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"В РФ в серийном масштабе реализуется программа создания реакторов малой мощности. С 2020 года они работают как плавучая АЭС, как энергоустановка на атомных ледоколах. Мы будем тиражировать такие решения и в дальнейшем - как в наземном, так и плавучем мобильном вариантах", - сказал он.