Минфин Белоруссии пока не планирует повышать НДС до уровня России

Ведомство изучает опыт соседей, сообщил министр финансов Юрий Селиверстов

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Минфин Белоруссии не рассматривает повышение НДС до российского уровня. Об этом сообщил журналистам министр финансов Юрий Селиверстов после рассмотрения депутатами проекта закона "О республиканском бюджете на 2026 год" во втором чтении.

"В настоящий момент вопрос роста НДС до уровня российского не рассматривался", - приводит его слова агентство БелТА. "Для нас это пока преждевременно рассматривать, нам надо посмотреть на опыт их (России и Казахстана - прим. ТАСС), как у них пойдет", - пояснил Селиверстов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении общей ставки НДС до 22% с 1 января. Министр финансов России Антон Силуанов отметил, что россияне не заметят последствий повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с учетом жесткой денежно-кредитной политики (ДКП). В интервью ТАСС министр финансов России Антон Силуанов говорил, что повышение НДС с 20% до 22% позволяет отказаться от негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета, что обеспечит более низкую траекторию процентных ставок и повышенную траекторию роста экономики.

Ставка НДС в Беларуси составляет 20%, однако существует ряд товаров и услуг, для которых предусмотрены льготы. В Казахстане базовая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) повышена с 12% до 16%.