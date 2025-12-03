В РФ создадут инфраструктуру для диверсификации инвестиций крупного капитала

Замминистра финансов Иван Чебесков напомнил, что до введения санкций Россия рассчитывала привлечь около $500 млрд от крупных инвесторов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. В России идет работа по созданию международной финансовой инфраструктуры, которая позволит крупным инвесторам, включая семейные офисы, диверсифицировать свои вложения, заместитель министра финансов Иван Чебесков на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".

"Сейчас наша задача создать возможности для таких инвесторов, диверсифицировать свои инвестиции. В других странах тоже есть такие инвесторы, и они тоже ищут каналы диверсификации. Таким образом, нам нужна эта межстрановая инфраструктура. Это может быть междепозитарный мост между family-офисами, или может быть нечто продвинутое. Задача - именно объединить инфраструктуры", - сказал Чебесков.

Он напомнил, что до введения санкций Россия рассчитывала привлечь около $500 млрд от крупных инвесторов. Создание междепозитарного механизма или аналогичных инструментов может стать вариантом выхода из этой ситуации, добавил замминистра.

