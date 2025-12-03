Профильный комитет Рады рекомендовал парламенту принять бюджет на 2026 год

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Бюджетный комитет Верховной рады рекомендовал парламенту принять закон о государственном бюджете во втором чтении. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

"Бюджетный комитет проголосовал за бюджет 2026 ко второму чтению", - написал он.

Голосование депутатов в зале заседаний Рады намечено на 3 декабря.

В первом чтении бюджет был принят 22 октября. Окончательно Рада должна была принять закон не позднее 1 декабря, однако в этот день депутаты не смогли прийти к соглашению. Как заявлял тогда Железняк, голосов катастрофически не хватало даже в правящей фракции партии "Слуга народа".

Железняк отмечал, что в документе о госбюджете все еще много пробелов, включая популистские нормы, "дыра" по финансированию сектора обороны и огромное количество поправок депутатов, которые правительство проигнорировало. Принятие бюджета, указывал парламентарий, является одним из "жестких требований" Международного валютного фонда и Евросоюза для выделения Киеву дополнительной финансовой помощи. По словам Железняка, голосование за бюджет - лакмусовая бумажка, которая покажет, удержится ли у власти правительство.

Источники издания "Экономическая правда" в парламенте сообщали, что неофициальной причиной переноса даты голосования стал громкий коррупционный скандал, в котором замешаны высшие должностные лица Украины.