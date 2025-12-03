В Поморье утвердили программу развития газоснабжения и газификации до 2030 года

Объем запланированных инвестиций в проект составит порядка 4,7 млрд рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Архангельской области совместно с "Газпромом" утвердили программу развития газоснабжения и газификации Поморья до 2030 года. Объем запланированных инвестиций в проект составит порядка 4,7 млрд рублей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Цыбульский.

"Вместе с "Газпромом" утвердили программу развития газоснабжения и газификации Архангельской области на 2026-2030 годы. Объем планируемых инвестиций составит порядка 4,7 млрд рублей, из них около 4,2 млрд - средства компании. Это позволит нам продолжить системную работу по развитию инфраструктуры и повышению надежности энергоснабжения", - сказано в сообщении.

Программа предусматривает строительство около 94 км газовых сетей, включая межпоселковые и распределительные газопроводы, газопроводы-отводы, а также техническое перевооружение одной из газораспределительных станций. Региональное правительство займется подготовкой к приему природного газа шести котельных в течение ближайших пяти лет.

В 2026 году планируется завершить строительство межпоселкового газопровода от Архангельской ТЭЦ до микрорайона Экономия и сетей в поселке Кулой. В 2027 году построят самый протяженный газопровод в регионе - до села Ильинско-Подомское Вилегодского округа. Реализация программы позволит повысить качество жизни людей и создаст дополнительные условия для развития территорий, отметил губернатор.