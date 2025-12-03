Сийярто: Венгрия не согласится с запретом на поставки в ЕС нефти и газа из РФ

Глава венгерского МИД добавил, что страна подаст иск в Суд ЕС против руководства Евросоюза, если оно добьется запрета

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 3 декабря. /ТАСС/. Венгрия не согласится с диктатом руководства Евросоюза, которое хочет полностью запретить поставки нефти и газа из России. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие в совещании глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

Он отметил, что в последние недели состоялись консультации между Еврокомиссией, Евросоветом и Европарламентом по поводу запрета на закупку российских энергоносителей. "Согласно заключенному между ними политическому соглашению, поставки российского газа по трубопроводам в Европу будут запрещены с сентября 2027 года, и Еврокомиссия обязалась также запретить поставки российской нефти. Хотел бы сказать, что одобрение и реализация Венгрией такого диктата со стороны Брюсселя невозможны", - подчеркнул Сийярто в беседе с венгерскими журналистами в столице Бельгии, которая транслировалась телеканалом М1.

Сийярто добавил, что Венгрия подаст иск в Суд ЕС против руководства Евросоюза, если оно добьется запрета на поставки нефти и газа из России.

Он отметил, что Еврокомиссия, Евросовет и Европарламент разработали план по отказу от российских энергоносителей к 2028 году. "Если этот диктат Брюсселя выльется в какое-то окончательное решение, то мы немедленно выступим против него в Европейском суде. Мы немедленно начнем судебное разбирательство, и мы уже начали необходимую для этого подготовительную юридическую работу", - сказал Сийярто.