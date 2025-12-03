Генеральный директор ТАСС призвал СМИ АТР к совместной борьбе с фейками

Андрей Кондрашов пригласил коллег по OANA вступать в Международную ассоциацию по фактчекингу, учрежденную агентством, АНО "Диалог регионы" и "Мастерской новых медиа"

БОАО /Китай/, 3 декабря. /ТАСС/. Информационные агентства Азиатско-Тихоокеанского региона должны укреплять сотрудничество в области проверки информации. Об этом заявил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов на 57-м заседании Исполнительного комитета Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) в городе Боао.

"Сегодня, когда мы, профессиональные СМИ, регулярно сталкиваемся с фейковыми вбросами и информационными атаками, критически важно обмениваться опытом в сфере фактчекинга", - заявил Кондрашов, занимающий пост президента OANA.

Кондрашов пригласил коллег по организации вступать в Международную ассоциацию по фактчекингу (GFCN), учрежденную ТАСС, АНО "Диалог регионы" и "Мастерской новых медиа". Гендиректор ТАСС отметил, что, в отличие от схожих альянсов, существующих в Европе и США, GFCN не имеет политических и финансовых требований для членства.

OANA - крупнейшая в мире региональная медийная организация. Ее цель - обеспечение прямого и свободного обмена новостями между информационными агентствами региона, в котором проживает более половины населения земного шара. Сейчас OANA объединяет 41 информационное агентство из 33 стран. ТАСС председательствует в организации в 2025-2028 годах.