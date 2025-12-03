Минфин назвал приоритетный механизм выдачи субсидий для публичных компаний

Вторым разрабатываемым механизмом станет предоставление субсидий через механизм долевого финансирования, отметил замминистра финансов Иван Чебесков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Минфин поддерживает два ключевых предложения по совершенствованию механизма субсидирования. Первым и приоритетным является предоставление субсидий, при котором публичные компании получат преимущественный доступ к поддержке. Об этом журналистам сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков во время инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

"Первое это, действительно, приоритетное. Это выдача субсидий. Если допустим рассчитывают на субсидию одна публичная [компания], а другая нет. То та, которая публичная - получит приоритетный доступ", - сказал Чебесков.

Вторым разрабатываемым механизмом, по его словам, станет предоставление субсидий через механизм долевого финансирования.

