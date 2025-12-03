Трутнев поручил ускорить строительство погранпереходов в Приамурье

По словам полномочного представителя президента РФ в ДФО, в настоящее время погранпереходы работают лишь на 50% мощности

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил ускорить работу по строительству погранпереходов в Амурской области.

"Надо заканчивать строительство инфраструктуры погранпереходов. Я очень надеюсь, что эта работа будет интенсифицирована, потому что сегодня руководитель "Росгранстроя" Безлобенко говорил о том, что они форсируют эти процессы, но я бы уже хотел не слова, а хотел бы просто построенные и работающие на полную мощность погранпереходы, потому что мы сегодня теряем там сотни тысяч тонн грузов, которые могли бы войти в бюджет Российской Федерации как таможенные платежи, как проданные товары, и это могло бы быть. Давайте простую вещь скажем: у нас сегодня погранпереходы работают грубо на 50% мощности. Это мало и недостаточно", - сказал Трутнев журналистам в ходе рабочей поездки в регион.

На данный момент таможенники в пункте пропуска "Кани - Курган" (сопредельный в КНР - Хэйхэ) оформляют в среднем 230 грузовых автомобилей в сутки, а в дни пиковой нагрузки - почти 400, что значительно превышает его пропускную способность.

Ранее пресс-служба вице-премьера сообщала, что грузооборот через пункт пропуска в импортно-экспортном направлении за 10 месяцев составил 654,2 тыс. тонн, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Реконструкция погранперехода ведется в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система". Проект постоянного автомобильного пункта пропуска предусматривает строительство 48 зданий и сооружений общей площадью более 8 тыс. кв. м. По проектной документации, общая пропускная способность МАПП "Кани - Курган" составит 862 транспортных средства и около 5,5 тыс. человек в сутки. В пограничном переходе будет оборудовано 16 полос для транспорта с возможностью их увеличения до 24. Сейчас грузовые перевозки выполняются по шести полосам.