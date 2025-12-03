Ставрополье намерено на четверть увеличить мощность выработки ВЭС

МОСКВА, 3 декабря./ТАСС/. Строительство трех новых ветроэлектростанций мощностью 230 МВт запланировано в Ставропольском крае, сообщил глава региона Владимир Владимиров на пресс-конференции в ТАСС. Таким образом мощность ветрогенерации в регионе увеличится почти на четверть.

"Разрабатываем планы по строительству двух ветроэлектростанций в Туркменском округе и в Труновском округе мощностью по 80 МВт, и в Кочубеевском округе на 70 МВт. <…> Сегодня в Ставропольском крае выработка ветроэлектростанций 969 МВт", - сказал он.

По данным краевого Минпрома, вложения инвесторов в развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на Ставрополье к 2025 году достигли 120 млрд рублей. В крае за семь лет реализовано 11 проектов в сфере возобновляемых источников энергии.

В регионе действуют девять гидроэлектростанций, семь ветроэлектростанций и одна из самых крупных в стране солнечных электростанций. "Еще одну солнечную электростанцию [построим] на 110 мегаватт в Левокумском округе", - сказал Владимиров.

По данным властей региона, возможности генерации на Ставрополье практически втрое превышают собственные потребности.