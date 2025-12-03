Ставрополье вложит до 2 млрд рублей в восстановление дорог в ЛНР

Край является регионом-шефом для Антрацитовского района Луганской Народной Республики с 2022 года

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. До 2 млрд рублей вложит Ставропольский край в восстановление дорог в Антрацитовском районе Луганской Народной Республики. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на пресс-конференции в ТАСС.

"От 1,4 до 2 млрд рублей - то, что мы вкладываем в дороги, мы этот вопрос не остановим, потому что надо дороги доделать, хотя бы центральные все мы дороги доделаем. И в Антраците продолжим улицы асфальтировать, все-таки столица района", - рассказал Владимиров.

Ставропольский край является регионом-шефом для Антрацитовского района Луганской Народной Республики с 2022 года. За это время там было восстановлено больше 160 объектов.