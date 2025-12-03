В РСТ опровергли информацию о заражении россиян лихорадкой чикунгунья на Кубе
МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Туроператоры РФ не получали обращений от находящихся на Кубе российских туристов о случаях заражения лихорадкой чикунгунья, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
"РСТ опросил туроператоров, они не фиксируют обращений в связи с сообщениями о вспышке лихорадки чикунгунья", - говорится в сообщении.
Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что здоровью 1 500 российских туристов на Кубе угрожают лихорадки чикунгунья и денге. Уточняется, что не менее 14 граждан РФ перенесли заболевание в легкой форме.
В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что эпидемиологическая опасность распространения опасных тропических лихорадок чикунгунья и денге в России отсутствует, но туристам следует помнить о правилах безопасности.