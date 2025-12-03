В РСТ опровергли информацию о заражении россиян лихорадкой чикунгунья на Кубе

В пресс-службе Российского союза туриндустрии сообщили, что опросили туроператоров об этой ситуации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Туроператоры РФ не получали обращений от находящихся на Кубе российских туристов о случаях заражения лихорадкой чикунгунья, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

"РСТ опросил туроператоров, они не фиксируют обращений в связи с сообщениями о вспышке лихорадки чикунгунья", - говорится в сообщении.

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что здоровью 1 500 российских туристов на Кубе угрожают лихорадки чикунгунья и денге. Уточняется, что не менее 14 граждан РФ перенесли заболевание в легкой форме.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что эпидемиологическая опасность распространения опасных тропических лихорадок чикунгунья и денге в России отсутствует, но туристам следует помнить о правилах безопасности.