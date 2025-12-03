Орлов: ВРП Приамурья в 2025 году составит 1,1 трлн рублей

В регионе идет реализация 66 проектов

Редакция сайта ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Объем валового регионального продукта (ВРП) Амурской области в 2025 году составит, по предварительным оценкам, 1,1 трлн рублей. Об этом журналистам сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Ранее Орлов сообщал, что в 2024 году ВРП Амурской области составил 838 млрд рублей.

"У нас очень хорошая динамика по валовому региональному продукту, в этом году рассчитываем, что он превысит 1 триллион 100 миллиардов рублей", - сказал он журналистам по итогам совещания, посвященного реализации инвестиционных проектов на территории Амурской области.

Орлов отметил, что в регионе идет реализация 66 проектов, из которых 52 являются резидентами территории опережающего развития. "Сегодня я коротко доложил о промежуточных итогах за 2025 год. У нас, считаю, год был успешным для региона. Целый ряд проектов идут в графике, несмотря на все сложности. У нас сегодня идет реализация 66 проектов, из которых 52 являются резидентами территории опережающего развития с общей капитализацией 2,4 трлн рублей. Мы занимаем лидирующие позиции по объему инвестиций на Дальнем Востоке", - пояснил он.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщал, что в Амурской области с мерами государственной поддержки реализуется более 70 инвестпроектов с общим объемом инвестиций 2,5 трлн рублей.