Топ-менеджер ВТБ: более 10 российских компаний готовятся выйти на IPO

По словам члена правления банка Виталия Сергейчука, они ждут благоприятных рыночных условий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Более 10 российских компаний готовятся в размещению на фондовом рынке, заявил журналистам член правления ВТБ Виталий Сергейчук на полях инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

"Сейчас более 10 эмитентов готовятся к размещению, ждут благоприятных рыночных условий. Спрос со стороны компаний на выход на рынок акций довольно высокий", - сказал он.

Сергейчук уточнил, что за последние пять лет доля инвестиционных продуктов в структуре финансовых активов россиян выросла с 13,5% до 17%. Банкир также подчеркнул, что сейчас частные инвесторы являются ключевым драйвером развития рынка. При этом, по его мнению, можно ждать и усиления роли институциональных игроков, включая зарубежных.

"При улучшении геополитической ситуации первой волной спроса могут стать инвесторы из дружественных регионов, уже имеющие тесные экономические связи с Россией. Прежде всего это Ближний Восток, где суверенные фонды и крупные частные инвесторы традиционно интересуются дивидендными, сырьевыми и инфраструктурными историями", - отметил Сергейчук. Он подчеркнул, что возвращение иностранных институциональных инвесторов способно существенно укрепить рынок.

