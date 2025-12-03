"Акрон" утвердил дивиденды за девять месяцев в размере 189 рублей на акцию

Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на 9 декабря

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Собрание акционеров "Акрона" утвердило дивиденды по результатам девяти месяцев 2025 года в размере 189 рублей на акцию, сообщила компания.

Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на 9 декабря 2025 года.

Группа "Акрон" - один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений, включает в себя производителей удобрений и продуктов оргсинтеза "Акрон" и "Дорогобуж". Группе принадлежат два завода по производству минеральных удобрений и горно-обогатительный комбинат в России суммарной мощностью производства свыше 8 млн тонн конечной продукции.