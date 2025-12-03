Минфин рассматривает возможность изменений программы долгосрочных сбережений

Это прежде всего касается пенсионеров и предпенсионеров, у них есть гибкие условия, уточнил замглавы ведомства Иван Чебесков

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ рассматривает возможность внесения изменений в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Иван Чебесков на форуме ВТБ "Россия зовет!".

"Мы так предполагаем, что это те граждане, которые решили закрыть и снять деньги воспользоваться этим правом. Я так понимаю, что это прежде всего касается пенсионеров и предпенсионеров, у них есть гибкие условия. Мы аккуратно на это смотрим, - сказал Чебесков. - Надо тут, возможно, смотреть. Возможно, нужны будут точечные изменения, чтобы именно часть софинансирования обналичивать нельзя было. Мы на это сейчас смотрим".

Он уточнил, что у пенсионеров и предпенсионеров в ПДС гибкие условия для распоряжения средствами. Изначальная цель государственной поддержки заключалась в формировании долгосрочных накоплений граждан.